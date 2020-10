Komics, Kontrata at Covid: Sa loob ng Iskandalo sa Terrific Production

Illustration : Angelica Alzona/Gizmodo

Editor’s note: Ang artikulong Ito ay orihinal na inilathala sa Ingles. Dahil ang paksa ng kwento ay may mga artist at manunulat mula sa Pilipinas, gusto din namin na maisulat/mabasa din Ito sa wikang tagalog. Kung mayroon kayong impormasyon tungkol sa Terrific Production o Andrew Rev, sumangguni sa writer beth.elderkin@gizmodo.com.



Editor’s note: This article was originally published in English. Because the subject of the story has recruited artists and writers from the Philippines, we’re making it available in Tagalog as well. If you have any information about Terrific Production or Andrew Rev, reach out to the writer at beth.elderkin@gizmodo.com. To read this article in English, go here.



Ang novel coronavirus pandemic ay sinalanta ang comic book industry. Kaya parang napakahirap paniwalaan na isa sa mga publisher ay hindi lang siya kumukuha ng napakaraming talento, kundi kumakalap din siya ng bagong talent. Ngunit maaari itong dumating sa isang presyo: ang kumpanya ay itatabi ang kalahati ng kanilang bayad hanggang sa 90% ng mga Amerikano ay magkakaroon ng bakuna laban sa covid-19.

“Siya ay isang manlolokong artist,” ang creator ng aklat na comic na si Samal McNealy ay sinabi. “Ang paraan ng pagkakasulat ay para lang sa kapakinabangan ni Andrew Rev at ang Terrific Production, at lokohin ang mga writers at artists sa pinansiyal sa abot ng kaniyang makakaya”

Ang Terrific Production LLC, ay itinatag ng may ari na si Andrew Rev, na sumulpot sa eksena sa San Diego Comic-Con 2019 at pinuri ang kaniyang sarili bilang “Ang pinakamabilis na lumalagong comics publisher sa America,” bagaman hindi pa ito naglalathala ng isang isyu. Nag-iisang taon pa lamang ito pero napapaharap na siya sa napakaraming isyu- tulad ng paglaho ng dalawang lingo noong Abril 2020 ng South Dakota’s Secretary of State ( kung saan nakarehistro ang Terrific Production) sa pagkabigo na ipadala ang kaniyang taunang ulat sa oras. Ang website ng kumpanya ay hindi umiiral, walang record ng domain na nag host ng isang site. Ang pangunahing mayroon ang pulisher ay ang Twitter account na daan-daan ang nakibahagi sa gif-filled messages kung ano ‘ang susunod na rebolusyon sa comics.”

Ang publisher, kung saan buwan na ang nakakalipas na hindi ito napapansin , ay nakuha ang pansin kamakailan lang pagkatapos ng serye ng nasabing sugnay mula sa kontrata na nagsimulang kumalat ito sa social media. nakasaad dito: ang pagbabawal sa mga creators na tumanggap ng bagong trabaho kung ang bayad mula sa Terrific Production ay hindi naman masyadong huli, ang kahilingan sa mga artists na ibigay ang orihinal na art o mga naka-sign na mga page kapalit na pagkakaroon ng parte ng comic book’s net royalties, at ngayon ay hindi na ito sikat sanhi ng covid-19 ang ibig sabihin nito ang mga tagapaglathala ay maaaring itabi ang kalahati ng kabuuan ng creator’s page rate habang nagpapatuloy ang pandemic, ang io9 ay tiningnan ang iilan sa mga kontrata ng may katanungan at maaaring mapatunayan ang mga sanhi nito.

Ang io9 ay nakipanayam sa 12 writers at artists kung nagtrabaho sila ng nakaraang taong ito sa Terrific Production o nakausap sila para magtrabaho sa kaniya. Karamihan sa mga nagtrabaho sa tagapaglathala ay kinumpirma na sila ay hindi pa nabayaran ng buo, umakay sa libo-libong dolyar ang nawawalang sahod, Sinisi nila ng wasto si Rev, na gumamit ng nakaliligaw na mga taktika para makipagpalitan ng initial contracts sa mga baguhan na naging epekto sa kanilang bayad at nakawin sila sa kanilang karapatan bilang isang creators.

“Sa tingin ko ang kompanya, at ang lahat ng kinakatawan ng Terrific -ay patibong siya,” sinabi ni artist Daniel Mainé sa io9, “Mas gugustuhin kong tumigil sa pagguguhit bago ako magtrabaho sa kaniya ulit. Isa itong bangungot.”

Sumikat si Rev sa comics scene noong 1990 noong binili niya ang Comico, ang independent na publisher na handa na silang makipagsabayan sa DC at Marvel na may serye katulad ng Bill Willingham’s The Elementals at Matt Wagner’s Grendel. Sa kasamaang palad, sa hindi magandang pinansiyal na disisyon ay umakay na mag file ng bankruptcy ang Comico, umakay naman kay Rev na pumasok mula sa labas at kunin ito. Itinangging sabihin ni Rev kung magkano ang ibinayad niya sa Comico, sa isang mahabang serye (at madalas ay mahirap maintindihan) emails, na ibinahagi kung papaano siya sabik na pumasok sa industriya sabik pero walang karanasan kundi reklamo na pinagsasamantalahan siya.

[Tandaan: Marami sa mga kasagutan ni Rev, ay isinagawa sa email, ang mga nakapaloob na mga salita ay mga maling gramatiko. Pinili naming ipakita kung ano ito.]

“Ako ay walang kakayahan na subuking buhayin muli ang Comico- Wala akong mga tauhan. Isipin nalang ang nadama ko na nabayaran ang kanilang suweldo at pagkatapos minaltrato nila ako na parang isang manunusong!” Isinulat ni Rev. “Dahil sa pagmamahal ko sa comics at ang A sa pagpapahalaga sa sining sa kolehiyo. Nagpatuloy ako na walang youtube o Wikipedia kung papaano ginagawa ang comics. Ang orihinal kong tunguhin bago ako dumating ay para saatin na maging pasibong namumuhunan na 1/3 rd ng Comico. Pero pagkatapos na Nakita ito ng presidente wala siyang obligasyong personal na kung saan pumunta ang mga sahod ng kaniyang mga tauhan at ibinigay saakin ang susi at sinabing “siya ay mangingisda” dito posibleng magsimula ang aking aklat ng industriya ng comic.” Ang io9 ay hindi maabot ang dating may-ari ng Comico para magkomento.

Ang ulat sa pagbebenta mula sa Comics Journal ay inilarawan si Rev bilang isang businessman at katutubo sa Hungary na nagtrabaho direct mail business at naging tagakonsulta sa Citibank. A 2017 sa kaso sa korte na kinasasangkutan nito ang pag-aari ng kaniyang dating asawa na ipinakita na sinubukan din niyang magtayo ng software business sa Vietnam mga isang dekada bago ito pero hindi siya kumita ng pera dito. Kaya naman, si Rev ay isang misteryoso. Iniisip ng iba na siya ay 68 taong gulang na nakatira sa California, ay may maliit na digital footprint, at ang kaniyang buhay sa pagitan ng Comico at Terrific Production ay higit na hindi kilala. Itinanggi ni Rev na magbigay o ikumpirma sa io9 ang mga detalye sa kaniyang sarili at sinabi na umaasa siya “na walang personalan sa artikulong ito”

Pagkatapos naming kapanayamin ang mga writers at artists, sinubukang abutin ng io9 si Rev para interviewin. Ang unang tugon niya ay nagpadala ng napakahabang email, nagmumungkahing kung anong artikulo ang dapat ilagay, isinulat, “Sana kayo at kayong mga editor ay makita na may positibo kaming istorya sa istorya sa covid tungkol sa pagdaig sa kahirapan sa mga mambabasa sa Gizmodo na maaaring potensiyal nilang matukoy ito.” Sinabi ulit ni Rev ang mungkahing ito sa huling email niya saamin bago ito ipublish, sinulat “maaari ninyong palitan ang istorya sa istorya sa kompanya na gustong iligtas ang comic industry.” Sa kinaumagahan ang pirasong ito ay nakatakdang ipublish isinulat niya, “lubos kong pinahahalagahan kung ibasura ninyo ang inyong artikulo o baguhin ito.”

Paulit-ulit na kinausap si Rev na magsalita ng walang record- ibig sabihin wala sa anumang sinabi niya saamin ay puwede naming gamitin sa aming artikulo- hindi namin ito tinanggap, tinanong namin siya ng ilang beses kung may espisipikong komento siya sa aligasyon na ginawa laban sa kaniya (Kung saan talagang ginawa niya ito). Inamin ni Rev sa Twitter na gusto niyang magsalita ng hindi nakarekord “para sabihin niya saamin ang istorya sa record na hindi inilalabas ang anumang mga pinagmumulan at pamamaraan” Sa Twitter tinawag niya ang artikulong ito ng “hit piece” inalipusta niya ito kahit hindi pa naipublish; sa emails, sinabi niya ang 2016 Hulk Hogan Lawsuit laban sa aming dating kapatid na site si Gawker Media, at pumunta sa Twitter ng maraming beses, para pag-usapan ang mga detalye tungkol sa io9’s editorial unit, GMG union.

“Mas gugustuhin kong tumigil sa pagguguhit bago ako magtrabaho sa kaniya ulit.”

Karamihan sa mga creators na nakausap namin ay nagbigay ng pitches pagkatapos nilang makita ang Terrific Production na itinataguyod ang kaniyang sarili at nangongolekta ng mga creators sa Facebook at Twitter. Sinasabi naman ng iba na nakalap sila ng isang manunulat na si Robert Shepard, na higit na itinagging magkomento (io9 tiningnan ang mga text messages at emails na lumabas na si Shepard ay naghahanda sa trabaho at kontrata karamihan sa mga creators). Nakita nila na hawak ni Rev ang rights sa Rob Liefield’s Youngblood, na orihinal na na nai-publish ng Image Comics pagkatapos Awesome Entertainment (itinangging magkomento ni Liefield sa kwentong ito, pero palagi siyang may sinasabi sa social media ipinagkaila si Rev at ang mga kasalukuyan na iterations ng Youngblood). Itangging ibahagi ni Rev kung papaano siya nagkaroon ng karapatan sa mga serye “kung saan isinaayos sa pamamagitan ng Cowboys & Aliens co-creator Scott Rosenberg, tinawag niya itong “hindi naaangkop na mga tanong sa ilalim ng PAGIGING KONPEDENSIYAL”

Ang Youngblood ay isang serye na karamihan sa mga creators na nakausap namin na lumaki dito, kaya interesado sila sa posibilidad na pagtulong sa legacy property na muling isabuhay ito. Karagdagan pa, karamihan sa kanila ay baguhan sa comics scene o sinubukang makapasok sa American market- nakita nila ito ng isang aportunidad na magpapalago sa kanilang brand, lalo na, karamihan sa kanila ay sinabihang gumawa ng multi- issue series. Si Gabriel Santos ang baguhang artist na ikinomisyon ng Terrific na magtrabaho sa Supreme (ang standalone series para sa Youngblood character), inakalang ito ang kaniyang magiging big break.

“Napakaexcited ko, dahil ang isang kagaya ko na di-kilala ay magkakaroon ng pagkakataong magtrabaho sa Youngblood characters, popular na characters noong 90’s ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagsimula.” sabi ni Santos. “Ang talagang nagpapaexcite saakin ay ang mga pangakong mayroon ang taong ito. ‘Kung magpapatuloy ito, kukuhanin kita ng marami pang covers sa mga book na ito,’ o ‘Kung magtatagumpay ang aklat na ito, itataas ko ang iyong bayad sa ikalawang aklat,’ Mga maliliit na ganong pangako.”

Kung babalikan nila ito, ang mga writers at artists na nakausap naming ay sinasabi sana nakita nila ang mga babalang ito. Tatlo sa mga creators kasama na si artist Fritz Casas, sinabi na sumang-ayon si Shepard sa kanilang paunang ay hindi man sinubukang makipag negotiate. Si Penciler at Inker Emiliano Urdinola, kasama na sa mga hindi bababa sa tatlong iba pa ay sinabi, ang unang kontrata ay ipinadala na walang pirma ni Rev–si Mainé lamang ang nakapagmanaged na kukunin ang kaniyang pirma. Pinag-aralan ang kontrata ng io9 itinakda nila na ang magiging pag-aari ng Terrific Production ang mga orihinal arts ng mga artists (ang bersiyon ng comic industry sa orihinal na painting). Isang kasanayan na itinuturing na hindi pangkaraniwan at hindi nararapat sa panahong ito, bilang mga artists, kadalasan nilang ipinagbibili ang kanilang sariling original na pages sa kanilang sariling websites o sa pamamgitan ng mga services. Hindi ito nalalapat sa digital artists dahil wala silang pisikal na mga pieces— sinabi ni Mainé na sinabi ni Shepard sa kaniya na hindi ito magiging problema. Sa kalaunan, ito ay naging isang problema.

Sinabi ng mga Creators ang Terrific Production ay nakaset na bayaran sila pagkatapos nilang makompleto ang bawat isang issue karaniwang itong umaabot sa 1-3 buwan ayon sa mga creators na aming nakapanayam. Ipinagtanggol ang kaugaliang ito ni Rev. Sinabi niya sa io9, ‘Iilan sa mga baguhang artists katulad ng iba pa, ay hindi makapagkakatiwalaan ng walang security deposit na paalalahanin silang gumawa ng 5 issues. Napakahusay non.” Mga bagay na masasabi ng abogadong si Gamal Hennessy, na dalubhasa sa mga gawa sa loob ng comic book industry, sinabi na ito sana ay naging isang babala. Sa halip, sinabi ni Hennessy, ang mga writers at artists ay palaging sinisiguro na mayroong baitang sistema ng pagbabayad na isauna bago trabauhin ito.

“Ang unang pagbabayad ay maaaring isagawa noong pirmahin ang kontrata. Pagkatapos ang bayad ay maaring isagawa sa pagpapadala ng thumbnails, o rough sketches. Pagkatapos ay maaaring gawin para sa 22- page-book, sabihin nalang na bawat apat na pahina ay panibagong bayad ang darating,” ang sabi niya. “Sa ganon, kung may mga pagtututol sa mga nangyayari… sa ganon lubos ninyong maintindihan kung ano ang pinagmulan ng problema. Kaya ang mga artists na ito ay hindi lang sa labas ng isang linggo o buwan ng trabaho na hindi nababayaran.”

Mga kalahati ng mga creators na nakapanayam namin na nagsospetsa kay Rev at umalis sila, alinaman sa panahon ng negosasyon o bago kompletuhin ang unang issues. Sila ang isang masuwerte dahil sa araw na ibinigay ang unang issues at nagtanong ng kabayaran ang mga writer o artists, baka sinabi ni Rev sa kanila na kausapin siya sa pamamagitan ng telepono o text at bigyan sila ng mga rason ang mga dahilan kung bakit hindi sila nabayaran, katulad ng issues sa bangko o problema sa kanilang mga work (inamin ni Rev na ang Terrific Production ay hindi sumang-ayon na bayaran ang iilan sa mga creators sa kanilang work, inangkin na kung ‘ang artist ay nag over bills , at walang pag-aaprove na taasan ang rate na ito… Tumangging guhiting ulit ang pangit na art”), sinabi ni Santos sa io9 ang isang palusot na ibinigay sa kaniya ni Rev dahil ang inking ay hindi pa tapos , kahit na na hired si Santos bilang isang penciler. Tini text parin ni Rev si Santos at tinanong kung ano na ang kalagayan ng kanilang dalawang issue. Sa kalaunan, sinabi ni Santos na binayaran lang siya sa cover bago siya nagquit.

Sa mga tatlong mga creators na nakapanayam namin- Mainé Urdinolla, at Casas—ang pagtutol ay dahil sa kontrata. Sinalaysay ni Rev na ang unang kontrata na kanilang pinirmahan ay hindi wasto sa mga bagay katulad ng pangkalahatang pagkakamali, ipinadala ni Shepard ito ng walang pag-aapruba niya, hindi kailanman pinirmahan ito ni Rev, o hindi ito nanggaling sa Terrific Production email address. Ang kontrata ni Mainé ay may pirma ni Rev at kinasuhan ito ni Rev na “Mamimike.” Inulit ni Rev ang akusasyong ito sa io9 (bagaman hindi niya binanggit ang pangalan ni Mainé sa kaniyang ngalan), At nai-back-up ito ni Shepard sa kaniyang sagot sa aming mga tanong. Inilarawan ni Shepard ang taong ito bilang Mainé. Sinubukang dayain sila. Maling page rate at Euros vs USD,” pero ang mga emails ay nakuha ng io9 na lumilitaw na sumangayon si Shepard kay Mainé sa kaniyang rate at anong klaseng currency at ipinadala niya sa kaniya ang kontrata na may pirma ni Rev. Tinanong namin si Shepard na magpakita ng mga dokumento para masuportahanan ang kaniyang sinabi, pero hindi siya sumagot. Iminungkahi ni Rev na ‘kumuha ng eksperto para maikumpara ang pirma.” Kaya sinabi namin sa kanya na magbigay ng mga halimbawa, at hindi siya tumugon sa kahilingan namin.

Advertisement

Ang kanilang ginagawa ay ang pagtatangkang itali ang mga bayad sa sitwasyon na hindi kontrolado ninuman na ito ay parte ng kasunduan—at kahit sinuman sa industriya ng comic book sa pangkalahatan,” Sinabi ni Hennessy “Hindi mo na kailangan pang maging abogado para maintindihan ito: Ito ay uri ng sugnay na alisin sa inyong kontrata at magtrabaho sa iba. Dahil kahit ano pa ang pangangatuwiran ng isa at sinasabi ‘Hindi kita babayaran sa page rate sa mga trabahong iyong ginawa, base sa piece of public health information na walang parte sa pinag-uusapan natin?”

Advertisement

“Napakawalang saysay nito. Ito ay isang pagtangka na hindi bayaran ang isa base sa mga bagay na walang kaugnayan sa kontrata,” karagdagan pa niya.

Hindi lang iyon, Si Mainé at Urdinola ay isinaad sa kanilang bagong kontrata slashed ang kanilang page rates at shared royalties (pagkatapos ng 10,000 na mga kopyang naipagbili), Sinabi ni Mainé na ang kaniyang cut ay halos 50% . Ikinumpirma ni Rev ang page rates ni Mainé at Urdinola na ibinahagi nila ito saamin, sinabi niya sa io9 bawat isa sa kanila ay ‘kinita’ ng mababa na naioffer niya. Ang bahagi ng bagong page rate at ang royalties din, ay nakasalalay sa mga creator na kumakatawan sa comic at kompanya “sa positibo at suportadong paraan.” Non-Disparagement sugnay ay karaniwan sa industriya, pero itinala ni Hennessy na ito ay hindi karaniwan na nakasaad sa kontrata ng Terrific Production na maaaring hilingin ang mga writer o artist na ibalik ang isang bahagi ng kanilang bayad kapag nabigo silang magpakita ng suporta—at dahil hindi ito malinaw na tinukoy , nangangahulugan maaari itong maging anupaman kahit hindi sapat ang pasya ni Rev. Karamihan sa mga kontrata ay mayroong din sugma na hinihilingan ang mga writers at artists na pumunta sa kombensiyon sa ngalan ng Terrific Production, na walang kasiguraduhan na kung magbabayad ang kompanya sa kanilang paglalakbay.

Bilang karagdagan pa sa sugnay ng Covid-19, ang bagong kontrata ni Casas kasama na ang mga probisyon na inilagay na halos isang eksklusibong kontrata, Ikinumpirma ni Casas na pinagbawalan siya nito na tumanggap ng bagong trabaho sa ibang publishers basta hindi huli sa 45 na araw ang kabayaran ng Terrific Production, at nagkakaroon siya ng tatlong-taon pagbabawal sa pagtatrabaho sa kahit anong kompanya na gumagawa ng magkatulad na mga character sa mga nagawa niya para sa Terrific Production. Bagaman maaaring hindi ito nalalapat kay Casas, dahil siya ay gumagawa ng Supreme, ang Terrific Production ay nagtatrabaho sa pampublikong domain na version ng Thor at kasalukuyang humahanap ng bagong artists para dito. Hindi ito malinaw kung ano ang kasama sa comic, pero ang inker na si Matthew Seaborne ay sinabi, na siya ay bersyon ng love triangle sa pagitan ng Thor, Hercules, at Dorothy sa The Wizard of Oz.

“Napakawalang saysay nito. Ito ay isang pagtangka na hindi bayaran ang isa base sa mga bagay na walang kaugnayan sa kontrata,”

Ang eksklusibong kontrata ay hindi pangkaraniwang konsepto sa kanila, bilang Marvel DC, at iba pang iginagalang na mga publishers sign creators sa eksklusibong kontrata, pero sinabi ni Hennessy na karaniwan dumating na may mga kapakinabangan sa pananalapi na para mas magkaroon ng pangmatagalang halaga ang isang tao. Sa kaso ni Casas sinabi niyang ibinaba niya ang pangkalahatang inaasahang kita—at kung titigil siya kahit anumang oras bago niya tapusin ang series, kahilingan ng kontrata na ibalik ang binayad kay Casas at inaasahang kompletuhin ang series. Ayon kay Casas, na taga Pilipinas, sinabi ni Rev sa kaniya na dapat siyang magpasalamat sa aportunidad ( sa sagot rito , sabi ni Rev “sinumang mga artist na nagtatrabaho sa TP ay masuwerte” at tinawag niyang “di maginoo” si Casas.)

“Sinabi saakin iyon ni Andrew Rev, kalakip ang covid-19 pandemic, masuwerte ako na nagtatrabaho ako sa kanila–at [kasali na] ang DC layoffs maraming mga artist ang humahanap ng trabaho, ang pros ay tatanggap ng mababang page rate at ako ay makikipagpaligsahan sa kanila”, ang sabi ni Casas . “Bagaman totoo ito na ang mga overseas creators, lalo na sa third-world country katulad ng saaamin, ay mas mababa ang bayad kaysa sa mga katapat na Amerikano, hindi ito makatuwiran at katanggap-tanggap na dahilan para pagsamantalahin ang mga creators.”

Karamihan sa mga writers at artists na nakapanayam naming ay sinabi na sinabihan sila ni Rev mas gusto niya ang international creators dahil mas mababa ang bayad kung ikukumpara ito sa United States, kahit na sinabi ni Rev sa io9 ay dahil sa ang major vip artists ay nakagambala sa pananalo kaya pumunta sila sa labas ng ofb USA.” Si Mainé, na nakabase sa Spain, at sinabi niya na pagkatapos itinangkang palitan ang kontrata na hindi nangyari, sinubukang puwersahin siya ni Rev sa pamamagitan ng email na tanggapin ang mas mababang rate, $50 per page, at ang kalahati ng bayad na iyon ay gagawing hostage hanggang maibigay niya ang orihinal na artwork para maipagbili ito ni Rev sa auction–Katulad ng nagbanggit dati wala kay Mainé ito, at sinabihan na hindi na niya kailangan ng magprovide dahil digitally ang kaniyang trabaho. Sa kaniyang email, isa sa mga depensa ni Rev sa page rate na ito, mas mababa sa one-third sa paunang isa ni Mainé, dahil si Mainé ay nakatira na may “mas maganda parin ang suweldong iyon” sa kaniyang bansa.

Hindi lahat ay may katulad na mga karanasan. Writer Leon McKenzie ay nagtrabaho sa Terrific Production magmula pa noong 2019. Sinabi niya pumirma lang siya ng iisang kontrata sa publisher (kasama na ang separadong NDA) at binayaran siya bawat comic book na nakumpleto niya sa ngayon. Hindi ibahagi ang kaniyang page rate, at noong tinanong na kung sapat at patas ang bayad nila sa kaniyang mga trabaho, umiwas siyang sumagot at sinabi kung ano ang hakbang niya para sumulong sa kaniyang karera bago tuluyang nagsabi ng oo. Sinabi ni McKenzie sa kaniyang panahon sa Terrific Production ay positibo–bagaman nagpakita siya ng pagkairita na wala sa mga comic books o ninuman din na pinagtrabauhan nila ay hindi parin na-published.

“Nainis ako na ganito na katagal ito. Gusto ko nasa na nasa shelf na ang book. At parang lumalabas na makasarili ako dito–ng magawa ko iyon , ngayon Little Mckenzie ay sumulat ng issue sa Youngblood at permanenting nandoon na iyon,’ ang sabi.

Sinabi ni Seaborne na siya at si Rev ay nagkaroon ng positibong relasyon sa trabaho noong una— sinabi pa niya na nabayaran siya sa kaniyang comics work, kahit kalahati lang ng kaniyang utang. Ayon kay Seaborne, itinuring silang kaibigan ni Rev na regular silang tinatawagan, mga oras ang ginugol sa telepono sa panahong iyon (ang mahabang pag-uusap sa telepono ay pangkaraniwang daan ni Rev ayon sa bawat taong nakausap namin). Sa isang punto, sinabi niya, may ideya si Rev na maguumpisa siya ng record label na tinatawag na Terrific Records, parte ng kaniyang ambisyon na palakihin ang Terrific Production sa mga pambatang aklat, video games, clothing lines, at cinematic universe. Sinabi niya sa Seaborne’s Band na sumulat ng kanta na kasama sa bawat copy of Youngblood- sa halip lamang na bayaran ang mga ito, nagpadala si Rev ng band ng multi year record deal. Tinawag ni Seaborne ang kontratang ito na “terrible” at tinanggihang pirmahin ito. Sa kasagutan, si Rev ay naging bastos at masungit hanggang sa punto na ibiniblocked ni Seaborne ang ang kaniyang numero.

“Ako ay inalok ng talagang, napakateribleng music contracts sa nakaraang 10 taon, pero ito ang hands-down na pinakapangit,” sinabi niya. “Sinubukan niyang ilagay ang lahat doon, upang kuhanin ang bawat karapatan maryroon kami. Nais niyang palitan ang pangalan ng Band. Sumulat kami ng 40 songs sa isang taon. Halos aariin niya ang lahat ng may likeness, ang banda mismo. Ito ang pinaka nakaka-baliw na kontrata na natanggap ko.”

Si Rev ay nagsabi ng iba’t-ibang bersyon ng mga kaganapan , inaangkin na muli niyang isinulat ang parte ng kanta ni Seaborne “na may saksi” (na hindi niya ito pinangalanan) at sinusubukan lang niya na mabigyan ng aportunidad ang Band: “Tinanong ko si Seaborne sinong band ang gumagawa ng mababa sa $300 bawat kanta para sumulat ng kanta We are Legion, sinabi ko sa band na gumaya. Pagkatapos ng unang kanta sinabi ko na hindi ko gusto ang mga lyrics mga marahas ang mga ito = kaya humingi ako ng permiso at isinulat ko ang mga kapalit nito ng may saksi. Sabi ko hayaan mo akong mag rep at binigyan ko siya ng magandang deal mas maganda pa sa hindi kilalang indie band na nakakuha ng plus cash. Nawala siya parang multo. Tinanong kung bakit? Baka may hit siya.”

“Tinatanggihan namin ang mga dahilan para sa pamantayan ng industriya sa isang nabigong industriya. Magbago o bumagsak.”

Bago ang Terrific Production at Youngblood, nakokoronohan ng tagumpay si Rev sa comics ay ang Comico. Sa panahong iyon, ang mga writers at artists katulad ng Wagner ay nagsalita sa Comics Journal tungkol kay Rev sa mga hindi pangkaraniwang kontrata at kawalan ng bayad sa mga serbisyong naibigay, pero sinabi ni Willingham hindi ito pumigil sa kaniya na ipagbili ang The Elementals. Sinabi niya sa io9 na ang deal niya kay Rev ay dumating na may mga tinadhana katulad nalang ng paglitaw sa mga kombensiyon para “pabanguhin ang handover,” nagbayad ang Comico sa kaniyang paglalakbay, kasama na ang iilang mga writers at artists, at napag-alaman na dinadala lang sila sa “sa loob ng silid ng kaniyang suite, may baraks na may siyam o 10 kama na itinulak a iisang lugar.” (kinumpirma ni Rev na idinala nila sila sa con Comico Staffers pero hindi niya natatandaan ang mga detalye).

Sinabi din ni Willingham na sinubukang kanselahan ni Rev ang kaniyang huling paycheck kaya nagmaneho siya mula Seattle to Chicago, kung saan matatagpuan ang Comico, na hingin ito ng personal. Ang sabi niya na aalis na may pera na kaniyang ipinangako o babasagin ang sapat na mga bagay ni Rev na bubuo sa pagkakaiba ng kaniyang kabayaran, pero sa huli nabayaran siya. Ikinaila ni Rev na hindi kailanman niya kinasnsela ang huling check ni Willingham, hindi niya naaalala kung ang writer ay dumating upang makita siya sa kaniyang opisina sa Chicago. “Ang huling bayad ni Willingham ay hindi kailanman nakansela para sa rights o writing! Upang ilabas ang ganoong kalokohan 30 taon ang nakalilipas ay walang katuturan kung si Willingham ay nabayaran” ang sabi.

Tahimik na tumigil ng paggawa ng comics ang Comico noong 1997—sa sumusunod na mga taon na pabago-bago ang mga releases at series na hindi kailanman lumipas ng iilang mga issues—ang pagtatapos sa issue ng The Elementals Sex Specials Vol. 2. Ang unang issue ng the short-lived X-rated series lists si Willingham bilang writer, pero sinabi niya sa io9 nagpadala siya ng isyu ng The Elementals (bilang parte ng kaniyang obligasyon sa kontrata) para lamang kay Rev na palitan itong pangalan na wala itong kaalaman o pahintulot at ang sa malaswang takip ng babae na nakikipagtalik sa dolphin. Kinumpirmahin ni Rev na ang huling issue ni Willingham na aabot sa 18+ sex special, at sinabihan kami “opinyon ko na mali na pilitin ang bababa sa 18 taong gulang na hindi magkakaroon ng isyu dahil konserbatibo ako at sa tingin ko ang 1990’s na may pagtatalik ay masyadong madumi para sa mga bata. wala sila sa tamang edad kaya naman nabuo ito sa sarili nitong pamagat. “Pero ng nagtanong kami ng paliwanag kung bakit ang publisher ay naglagay ng napakahayop na cover, hindi siya sumagot.

Ang Publisher, na ngayon ay kilalang “Comico Entertainment LLC,” ay umiiral pa at nakarehistro sa South Dakota—bagaman nasa ilalim ng pangalan ng kaniyang kapatid, Steven Rev, at Andrew Rev ay sinabi na wala siyang bahagi sa kompanya. Nahayag ito sa San Diego Comic-Con noong 2019 ngunit hindi pa nai-publish magmula noon.

Lumaki ang Terrific Production sa kasikatan sa mga nagdaang linggo bilang mas marami pang tao sa industriya na ibinabahagi ang nakakagulat na parte ng kontrata ni Rev at creators na naloko sila at babala sa iba na umiwas. Sa kabila ng backlash , Ang Terrific Production ay nangangalap parin ng writers at artists–sa ngayon sa Twitter siya nagtatanong sa mga artists at writers na mag submit ng full-issue comics na may characters “sa kanilang sariling peligro!” at kung magugustuhan ito ng kumpanya bibilhin niya ito. Sinabi ni Rev sa io9 na “ayaw na niya ng freelancers,” at mga publisher sa ngayon ay nakapokus sa pagpipirma ng eksklusibong kontrata. Hindi siya nagbibigay ng mga detalye–bagaman sa Twitter nabanggit ng publisher na magbibigay siya ng “stipends & Royalties”–pero marami sa mga nakapanayam namin na kung nag-aalala sila sa kontrata ay katulad din ng dati. Sinabi ni Rev limang creators (na hindi niya ipinakilala) ay pumirma ng eksklusibong kontrata at inaasahan ng Terrific Production na ipahayag ang unang mga titles sa Nov 10.

“Tinatanggihan namin ang mga dahilan para sa pamantayan ng industriya sa isang nabigong industriya. Mabago o bumagsak. Ang nagmamay-ari ay nakasalalay sa pagpili ng Image comic type artist deal kung saan sila nakikipagsapalaran sa pagbabayad sa aming muling pag-print at pagpi-print marketing- pagkatapos ay maaari silang maging may-ari ng art kaysa mag bayad kami sa rep. O piliin ang kahilingan ng TP sa character kaysa sa pagbabahagi ng kita dahil tayo ay IP development platform for the global market,” sabi ni Rev. “Kinikilala namin ang mga artist na nakipaglaban sa karapatan na aming pinili. Naniniwala akong susunod ang iba pa dahil namamatay ang comics.”

Ang Terrific Production ay baka mangakong nagbabago ito, na ang“ang susunod na rebolusyon sa comics,” pero pinatatakbo nito ang isang di napapanahong playbook. Isa na sinubukang samantalahin ang book writers at artists kahit na iniwan ang kompaya at si Rev ay walang maipagmamayabang. Hindi katulad ng panahon niya sa Comico–na kung saan ang mga karanasan nina Willingham, Wagner, at iba pa na naglaho nalang parang bula ginawa nito ng social media para lahat ng comics creators ay para maibahagi ang kanilang istorya. Parang ang lumang mga tricks ni Andrew Rev ay hindi na oobra sa new digital age.

“Manloloko ang taong iyon, sa tingin ko kumag siya, at sira ang ulo. Sa tingin ko sa negosyong ito, maari kang makalusot kahit ano sa dalawa sa tatlo at makikita parin ang nararapat na lugar para saiyo. Pero sa lahat ng tatlo, hindi mo pwedeng akuhin lahat at basta nalang gawin ito,” ang sabi ni Willingham, “ Ang negosyong ito, na kasalukuyang umiiral , ay mabibigo—nkatulad ng bawat iba pang pagtatangka.”

Karagdagang pag-uulat ni Bryan Menegus. Salin ni Jenalyn Whitmire.